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Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar

Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar
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Adana'da yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen iki hırsız, maymuncukla bir eve girerek 80 gram bilezik, bin 900 lira ve diğer ziynet eşyalarını çaldı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel (35) ile Mevlüde Ç. (35), maymuncukla kapısını açtıkları eve girip, 80 gram bilezik, bin 900 lira ve diğer ziynet eşyalarını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı ve olaydan bir gün önce sokakta keşif yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan Yahya Güzel tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel ile Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.'nün evinin önüne geldi. Şüphelilerden Mevlüde Ç. gözcülük yaparken, Yahya Güzel de maymuncukla evin kapısını açtı. Eve giren şüpheliler, yatak odasında 40 dakika keşif yaptıktan sonra gardıroptaki 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ile bin 900 lirayı çaldı. Evden çıkan şüpheliler, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Evine döndüğünde altınların çalındığını fark eden Halit Ö.'nün ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, hırsızlıktan bir gün önce gece saatlerinde sokakta keşif yaptığı da güvenlik kameralarından belirlendi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskınla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 avro ile 4 cep telefonu ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Güzel çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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