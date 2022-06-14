Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu
AA - Mutlu Güney - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.
Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, yaptığı araştırma sonucu çalınan 2 minibüsü Yurt Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel