Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu. Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yaptığı araştırma sonucu çalınan 2 minibüsü Yurt Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

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