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Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.

Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırma sonucu çalınan 2 minibüsü Yurt Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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