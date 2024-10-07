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Adana'da Cadde Kenarında El Bombası Bulundu

Adana'da Cadde Kenarında El Bombası Bulundu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yol kenarında bulunan patlamamış el bombası, bomba imha uzmanı tarafından alındı ve kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da caddede yol kenarında el bombası bulundu. Bomba imha uzmanı tarafından alınan el bombası, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde caddede yürüyenler, yol kenarına atılmış ancak patlamamış el bombası gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, caddeyi ve ara sokakları trafiğe kapatıp, çevredekileri de bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı, el bombasını kontrollü bir şekilde alıp, polis aracına götürdü. El bombası incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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