ADANA'DA BUĞDAY HASADI BAŞLADI - Haberler

ADANA'nın Kozan ilçesinde kasım ayında ekimi yapılan buğdayın hasadı başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarında kasım ayında ekimi yapılan buğdayın hasadı, Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Selami Yılmaz'a ait tarlada başladı. Ürünleri yetşitirirken gündüz çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Tüm çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. İlçede bu yıl 200 bin dekar alanda ekilen buğdayda yaklaşık 95 bin ton rekolte beklendiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel