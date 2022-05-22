ADANA'DA BUĞDAY HASADI BAŞLADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA'DA BUĞDAY HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'nın Kozan ilçesinde kasım ayında ekimi yapılan buğdayın hasadı başladı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kasım ayında ekimi yapılan buğdayın hasadı başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarında kasım ayında ekimi yapılan buğdayın hasadı, Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Selami Yılmaz'a ait tarlada başladı. Ürünleri yetşitirirken gündüz çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Tüm çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. İlçede bu yıl 200 bin dekar alanda ekilen buğdayda yaklaşık 95 bin ton rekolte beklendiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selami Yılmaz, Çukurova, Kozan, Kasım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title