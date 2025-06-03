Adana'da Bisikletli Çocuğa Panelvan Çarptı: Hayatını Kaybetti

Adana'da Bisikletli Çocuğa Panelvan Çarptı: Hayatını Kaybetti
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Ceyhan ilçesinde bisikletiyle yolda ilerleyen 8 yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde panelvanın çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

M.A'nın kullandığı 01 ALH 854 plakalı panelvan, Rauf Orbay Caddesi'nde, 8 yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu'nun kullandığı bisiklete çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yoğurtçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, panelvanın sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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