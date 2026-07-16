Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da Selahattin Eyyubi Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nda Sezai Yıldırım'ın (30) kavgada bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari cinayet zanlısı S.K'yi (26) yakaladı.
Şüpheli S.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun