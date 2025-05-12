Adana'da Bıçakla Yaralama Davası: 15 Yıl Hapis İstemi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan İ.H.K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. S.Y.'yi bacağından yaralayan sanık, yargılanmaya başlayacak.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Karasoku Mahallesi Kızılay Caddesi'nde 17 Ocak'ta S.Y'yi (23), bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla olay günü tutuklanan sanık İ.H.K. (26) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İ.H.K'nin caddede durdurduğu S.Y'den para istediği belirtildi.
Sanığın para vermeyi kabul etmeyen S.Y'yi yanında bulunan bıçakla sol bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede İ.H.K'nin "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.