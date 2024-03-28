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Adana'da Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'in düzenlediği yürüyüş

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Adana'da, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler tarafından "Beklenen değişime adım adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda vatandaş, merkez Çukurova ilçesi Turgut Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı kesiştiği kavşakta toplandı.

Klasik arabaların da bulunduğu etkinlikte, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları bulunan kalabalık Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer aldığı yürüyüş, Şehitler Bulvarı'na kadar sürdü.

Cingözler, burada yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Değişime adım adım yaklaştık. İnşallah değişim bizimle olsun. Bu yürüyüşümüz inşallah zafer yürüyüşümüz oldu. Az kaldı, 2 gün sonra zaferimizi kutlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Firdevs Cingözler Çukurova Adana Politika Güncel Haberler

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