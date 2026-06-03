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Adana'da baba tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde emekli polis memuru baba F. Kayhan, tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası baba polise teslim oldu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde emekli polis memuru F. Kayhan (52) ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı.

F. Kayhan'ın tabancasıyla ateş açması sonucu oğlu vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Gencin cenazesi ise ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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