Adana'da 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim Kiracı, boşandığı eşinin çocuklarına yönelik cinayet işledikten sonra intihar etti. Olayda engelli oğlunu ve kızını tabancayla öldüren baba, üst kattaki ev sahibine durumu söyledikten sonra yaşamına son verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar eve döndü.

İbrahim Kiracı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
