Adana'da asansörün kapı pervazına sıkışan güvercin kurtarıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asansörün kapı pervazına sıkışan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı.
Hurmalı Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin asansör kapısının pervazına güvercin takıldı.
Durumu fark eden bina görevlisi ve vatandaşların çabasıyla kuş sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Su verilen güvercin daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade