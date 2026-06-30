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Adana'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki D.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız çocuğu tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan D.E'nin (16), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Servet Tekir'in, 29 Haziran'da Fatih Mahallesi'ndeki evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, eve giren ekipler, Tekir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olayın ardından kızı D.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Tuğba Kan
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