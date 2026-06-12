Adana'da aranan firari 8 hükümlü polis denetiminde yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç