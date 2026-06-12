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Adana'da aranan firari 8 hükümlü polis denetiminde yakalandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
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