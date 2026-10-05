Adana'da 5 kişiyi tabancayla yaralayan tutuklu sanığın yargılanması başladı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki 5 kişiyi tabancayla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ü.A, müştekiler E.G, M.C, A.Ş, A.Ç. ve B.T. ile avukatlar katıldı.

Ü.A, savunmasında, eski iş arkadaşlarının engelli kız kardeşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığını duyduğunu öne sürdü.

Bu nedenle öfkelendiğini iddia eden Ü.A, şu beyanda bulundu:

"İş yerine girdiğimde tabancayla rastgele ateş ettim çünkü çok sinirliydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, kimseyi hedef almadım. Daha sonra iş yerinin çatısına çıktım. Polis ekiplerinin beni teslim almaması ve bina içine girmemesi için havaya tabancayla ateş ettim. Güvenlik güçlerine zarar vermedim."

Müşteki E.G. ise sanığın kız kardeşi hakkında konuşmadığını savunarak, Ü.A'nın iş yerine girer girmez silahla ateş etmeye başladığını söyledi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 7 Şubat'ta eski iş yerine giden Ü.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu E.G, M.C, A.Ş, A.Ç. ve B.T. yaralanmıştı. Özel harekat ekiplerince yakalanan ve üst aramasında 2 tabanca bulunan zanlı tutuklanmıştı. Ü.A. hakkında çeşitli suçlardan 24 yıl 9 aydan 54 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA