Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 29 hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 19 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun