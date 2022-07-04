Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Cırık Mahallesi'nde M.C'nin ikametinde ve sebze bahçesinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde ve sebze bahçesinde 21 kilo 700 gram esrar ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu'nda durdurulan otobüste de yolcu T.E'nin bagajında 4 kilogram esrar bulundu.

Şüpheliler M.C. ve T.E. gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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