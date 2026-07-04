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Adana'da aranan 22 firari hükümlü operasyonla yakalandı

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Adana'da dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan 4 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 4 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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