Adana'da aranan 22 firari hükümlü operasyonla yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 4 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.