Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirledikleri "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç