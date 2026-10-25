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Adana'da 2 gündür haber alınamayan Mustafa Akel Seyhan Nehri'nde ölü bulundu

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Adana'da 2 gündür haber alınamayan Mustafa Akel Seyhan Nehri'nde ölü bulundu
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Adana'da evsiz olduğu belirtilen ve 2 gündür haber alınamayan Mustafa Akel (48), Seyhan Nehri'nde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarıyla sudan çıkarılan Akel'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.

ADANA'da evsiz olduğu belirtilen ve 2 gündür haber alınamayan Mustafa Akel (48), Seyhan Nehri'nde ölü bulundu.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı'nda yürüyen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir cesedin sürüklendiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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