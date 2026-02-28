Haberler

Adana'da 15 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da polis, durdurduğu kamyonda piyasa değeri 15 milyon TL olan 150 bin paket kaçak sigara buldu. Gözaltına alınan sürücü A.K., sigara olduğunu bilmediğini iddia etti ve tutuklandı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda arama yapılan kamyonda piyasa değeri 15 milyon TL olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğini belirleyip, çalışma başlattı. Sarıçam ilçesinde durdurulan bir kamyonda sürücü A.K.'yi indirip arama yapan polis ekipleri, piyasa değeri 15 milyon TL olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K. ifadesinde, "Kutularda bardak var sanıyordum. Sigara olduğunu sizinle birlikte gördüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
