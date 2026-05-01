Haberler

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde ellerinde döviz ve flamalarla toplanan yüzlerce kişi slogan atıp, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede davul ve zurna eşliğinde yürüyen kalabalık, miting alanına girdi. Bazı kişilerin bebek arabasında ve kucağında çocuklarıyla yürüyüşe katıldıkları görüldü. Kalabalık grup miting alanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, halaylar çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

