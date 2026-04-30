Adana'da 1 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlar temizleniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Cadde ve sokaklardaki su birikintilerini tahliye eden ekipler, yolları çamurdan arındırdı.

Ekipler, yer yer sele yol açan yağışta hasar oluşan ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar tespiti yaptı.

Çalışmaları inceleyen Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinin etkilendiği selde, suya kapıldığı değerlendirilen Gamber Ünüvar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
