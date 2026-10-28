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Adana Çukurova'da tartıştığı kişiyi otelde vuran sanığa 8 yıl 3 ay hapis verildi

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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otelde husumetlisini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, kasten öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi otelde tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.A. ve müşteki S.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık ile müşteki S.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Müştekinin aralarındaki sorunu konuşmak amacıyla telefonla konuştuğu sanığı 24 Eylül 2025'te otele çağırdığını anlatan savcı, ikili arasında çıkan kavgada M.A'nın tabancayla ateş ederek S.A'yı ağır yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtığını ifade etti.

Savcı, sanık M.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.A. ise savunmasında, müştekiden sürekli tehdit mesajları aldığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Kendisiyle aramızda alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet vardı. Olay günü müştekiyle otelde sakince konuşmak istedim ancak bana hakaret edip tabanca çekti. Kendimi korumak amacıyla tabancayla yere doğru ateş ettim. Kesinlikle kendisini hedef almadım. Müştekiye zarar verme amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Müşteki S.A. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Sanığı tehdit etmedim. Olay günü bana tabancayla ateş etti ve ağır yaralandım. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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