Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Çukurova'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Çukurova'da 26 Ekim'de apartman girişinden çalınan motosikletle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Polis, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi; çalınma anı da kameraya yansıdı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Ekim'de Y.S'nin apartman girişine bıraktığı motosiklet, kilidi kırılarak çalındı.

Y.S'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 300 saatlik kaydını inceleyip 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, motosikleti çaldıkları öne sürülen D.K. (15) ve R.B. (16) ile olay sırasında gözcülük yaptıkları iddia edilen F.G. (19) ve R.K'yi (15) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Motosikletin çalınma anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor

Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi