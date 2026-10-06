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Adana Çukurova'da ilkokula yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı

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Adana Çukurova'daki Kurttepe Borsa İstanbul İlkokulu'nda yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı. Açılışta trafik polisleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi; parkın il genelindeki diğer ilkokul öğrencilerinin de kullanımına açık olacağı belirtildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ilkokulda inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Fundacion Mapfre işbirliğiyle yürütülen "Şehrin Akıllı Çocukları Projesi" kapsamında Çukurova Kaymakamlığı ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kurttepe Borsa İstanbul İlkokulu'nda yapılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Kaymakam Hakan Alkan, törende, parkla öğrencilerin teorik trafik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmelerini amaçladığını söyledi.

Açılışın ardından trafik polisleri, öğrencilere parkta trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Parkın il genelindeki diğer ilkokul öğrencilerinin de kullanımına açık olacağı belirtildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun İlhan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüseyin Türkay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın da katıldı.

Kaynak: AA
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