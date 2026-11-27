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Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü Y.C'nin (45) zeytin hasadında çalışmak üzere Doruk Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaştı.

Adresi inceleyen ekipler, kaldığı çadırların bulunduğu bölgeden kaçmaya çalışan hükümlüyü yakaladı.

Hakkında "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firarinin yakalanması jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA