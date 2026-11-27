Adana Ceyhan'da 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Doruk Mahallesi'nde zeytin hasadı için gittiği bölgede yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi; yakalama anı jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü Y.C'nin (45) zeytin hasadında çalışmak üzere Doruk Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaştı.
Adresi inceleyen ekipler, kaldığı çadırların bulunduğu bölgeden kaçmaya çalışan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firarinin yakalanması jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.