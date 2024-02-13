Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Tabancayla Öldürüldü
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında Güdük'ü öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Mikail G'nin işlemleri tamamlandı. Mikail G, emniyetteki ifadesinde para istediğini ancak verilmediğini söyleyerek korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirtti.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin (44) işlemleri tamamlandı.
Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mikail G'nin ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum." dediği öğrenildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.