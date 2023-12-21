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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 5 kişi tutuklandı

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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 TUTUKLAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı, belediye personeli Mehmet İlker Tutuş, reklam firması sahipleri Tahir Cem Uğurhan, Semih Gizidar ve Süleyman Aydoğan tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Y.D., M.F.G., M.Ç., C.K. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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