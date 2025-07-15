Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Seçimi İçin Toplanıyor

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Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yeni başkan vekilini seçmek için 18 Temmuz'da toplanacağını duyurdu. Bu toplantı, belediye başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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