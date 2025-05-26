Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde 'Bilim Kafe' Etkinlikleri Başlıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (ATÜ), "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisince hazırlanan program kapsamında farklı noktalarda etkinlikler yapılacak.

Etkinliklerde akademisyenler, uzmanlık alanları konusunda merak edilenleri katılımcılara aktaracak.

Mimarlık, tarım ve sağlık gibi alanlarda katılımcılarla bir araya gelecek akademisyenler, bilgi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi sokağa taşıyan, sade ve anlaşılır dille anlatan, gençleri ve halkı bilimsel düşünceyle buluşturan değerli bir adım. Bu tarz faaliyetlerle bilimin günlük yaşamla bağını güçlendiriyor, bilimsel merakı ve sorgulamayı destekliyoruz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliklere davet ediyorum."