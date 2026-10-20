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Adalet-Sen, Ankara'daki 7'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda KASK'a katılma kararı aldı

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Adalet-Sen, Ankara'daki 7'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda KASK'a katılma kararı aldı
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Adalet-Sen, 18 Ekim Pazar günü Ankara'daki 7'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda KASK çatısı altında faaliyetlerine devam etme kararı aldı. KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, kamu sendikacılığında ortak mücadelenin önemine ve adalete ihtiyaca dikkat çekti.

ADALET-Sen, Ankara'da düzenlenen 7'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararla Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'na (KASK) katıldı. Programa katılan KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Eğitimde, sağlıkta, büroda, yerelde, iletişimde kamu kurumlarındaki her alanda sorunları ifade ediyor ve mücadele ediyoruz" dedi.

Adalet-Sen 7'nci Olağanüstü Genel Kurulu, 18 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında Adalet-Sen Genel Başkanı Niyaz Dülger ve delegelerin kararıyla sendikanın KASK çatısı altında faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Programa KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ile KASK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Genel kurulda katılımcılara hitap eden KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, kamu sendikacılığında ortak mücadelenin önemine dikkat çekti. Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde, sağlıkta her bir alanda sorunları ifade ediyor, mücadele ediyoruz. Ancak bence en önemlisi; inanmaya inanan bizler olarak adalete ihtiyacımız var. Adalet-Sen'e ihtiyacımız var, memleketin adalete ihtiyacı var."

KASK heyeti, Adalet-Sen Genel Başkanı Niyaz Dülger ve sendika üyelerine KASK'a katılımlarından dolayı 'hoş geldiniz' mesajını iletti. KASK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, birleşmenin tüm kamu çalışanları için hayırlı olması temenni edilerek, "Hak, emek ve adalet mücadelemizin dayanışma içinde güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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