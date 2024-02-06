Çağlayan Adliyesi saldırganının ablası, örgüt adına eylem hazırlığı yapmakla suçlanıyor

İstanbul Çağlayan Adliyesine girmek isteyen 2 DHKP/C üyesi terörist, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya karışan terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, silah eğitim aldığı ve Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu iddiasıyla 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İTİRAFÇI TERÖRİST İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan Cem Ömür'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 31 Ekim 2023'te alınan ifadesine yer verildi.

"EYLEMDE KULLANMASI İÇİN MOLOTOFLARI TESLİM ETTİM"

Cem Ömür'ün ifadesinde, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç ilçesinde Kültür merkezi önünde meydana gelen patlamanın ardından eylem hazırlığı yaptıklarını, örgütün Çayan Mahallesi sorumlusu Necmiye Birkoç'a eylemde kullanması için molotofları teslim ettiğini söylediği yer aldı.

POLİSE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞ

İddianamede, 14 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan şüpheli Necmiye Birkoç'un DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, kent ormanında Orhan Çınar'dan silah eğitimi aldığı, Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu, Birkoç'un ayrıca Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili olaylara katılarak kolluk kuvvetlerine silahlı saldırıda bulunduğu şeklinde eylemleri gerçekleştirdiğine dair tanık beyanlarının, olay yeri inceleme raporu ve kolluk tutanakları olduğu belirtildi.

27 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Necmiye Birçok hakkında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi istendi.