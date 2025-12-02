Anadolu Adliyesi bahçesinde duruşma sonrası tekmeli yumruklu kavga

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 aile arasında kavga çıktı.Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazılarının yerde sürüklendiği kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesinde meydana geldi. Duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki otoparkta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı kavga uzun süre devam etti. Adliye bahçesindeki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.