İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Savcı Burhan Bıçkı için Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Savcı Burhan Bıçkı için Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat eden Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı için taziye mesajı yayımladı. Tunç, Bıçkı'nın ailesine ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat eden Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı'nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.