Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'nde yaşanan saldırıyı kınadı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşa yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan imam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.