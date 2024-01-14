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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halasının Eşi Adil Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Pendik ilçesinde hayatını kaybeden Adil Şahin'in cenaze törenine katıldı. Törende Bakan Tunç, Şahin'in ailesine başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, halasının eşi Adil Şahin'in cenaze törenine iştirak etti.

İkamet ettiği İstanbul'un Pendik ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Şahin için Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Bakan Tunç, Şahin'in ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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