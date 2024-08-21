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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek'e ziyarette bulundu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Karşıyaka Mahallesi muhtarlığında vatandaşlarla bir araya geldi. Devrek Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile görüşen Tunç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Devrek bastonu takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek'e ziyarette bulundu.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Tunç, Karşıyaka Mahallesi muhtarlığında vatandaşla bir araya geldi.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'la görüşen Tunç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Evlice, Bakan Tunç'u Devrek'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Devrek için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Ulupınar, Bakan Tunç'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Devrek bastonu takdim etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Karşıyaka Mahalle muhtarı Vedat Çıtlık, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç Karşıyaka Devrek Politika Güncel Haberler

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