Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek'e ziyarette bulundu.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Tunç, Karşıyaka Mahallesi muhtarlığında vatandaşla bir araya geldi.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'la görüşen Tunç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Evlice, Bakan Tunç'u Devrek'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Devrek için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Ulupınar, Bakan Tunç'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Devrek bastonu takdim etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Karşıyaka Mahalle muhtarı Vedat Çıtlık, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar yer aldı.