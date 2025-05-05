Adalet Bakanı Tunç'tan, şehit Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."