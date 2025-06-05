Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki: Yargı Bağımsızlığına Saldırı

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki: Yargı Bağımsızlığına Saldırı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıya yönelik ifadelerine tepki göstererek, yargı mensuplarının hedef gösterilemeyeceğini belirtti. Tunç, açıklamalarının hukuk devletini tehdit ettiğini savundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devam eden soruşturmalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve yargı mensuplarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç, "Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır." dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'in ifadelerinin doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef aldığını savundu. Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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