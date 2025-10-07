Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yaşanan vahşetin, insanlığın kara lekesi ve vicdanların ortak yarası olduğuna dikkati çekerek, "Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlık vicdanı sokaklara taşarken, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almalıdır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından, "Vicdanların ortak yarası Gazze" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinlilerin yaşadığı acı nedeniyle yüreğinin parçalandığını belirtti.

En temel insan haklarını yok sayan İsrail'in, geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan vahşet, insanlığın kara lekesi ve vicdanların ortak yarasıdır. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlık vicdanı sokaklara taşarken, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almalıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağız. 'Daha adil bir dünya mümkündür' şiarıyla her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunacak, bebek katili İsrailli yetkililerin hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimize devam edeceğiz."

Bakan Tunç, barbar İsrail'in hain saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.