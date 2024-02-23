Adalet Bakanı Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Yetkisizlik nedeni ile ret kararı verilmesi gerekir. AYM'nin Bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeni ile ise bu doğru değil" diye konuştu.

"GEREKÇELİ KARAR SONRASI YORUM YAPMAK DAHA DOĞRU OLUR"

Bakan Tunç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz. Atalay'ın vekilliği de kesin hüküm nedeni ile düştü. AYM'ye başvuru yapıldı.

"RET KARARI VERİLMESİ GEREKİRDİ"

Yetkisizlik nedeni ile ret kararı verilmesi gerekir. AYM'nin Bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeni ile ise bu doğru değil. AYM'nin önceki içtihatları var. Burada farklı bir durum söz konusu. Anayasa'nın vekil dokunulmazlığını oluşturan 83. madde açık. Terör suçları kapsam dışıdır. Seçimden önce başlayan gezi olayları nedeni ile yargı soruşturması var.

"GÖRÜŞ FARKLILIĞI NEDENİYLE BU GÜNLERDE GELDİK"

Bir kesin hüküm var ve bu ortadan kaldırılmış değil. İhlal kararı olarak da Yargıtay, AYM kararına uyulmaması gereği kararı vermiştir. Görüş farklılığı nedeni ile bu günlere geldik. Yapılacak olan yasa ve Anayasa değişikliğidir. Kesin hükmün kaldırılması yargılamanın yenilenmesi ile olur."