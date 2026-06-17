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Akın Gürlek'ten Savcı Ayhan Uyumaz İçin Taziye Mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savcı Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Merhum savcıya Allah'tan rahmet dileyen Gürlek, Uyumaz'ın ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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