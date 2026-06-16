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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "E-Avukat Uygulaması" Paylaşımı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Avukat uygulamasıyla avukatların müvekkilleriyle görüntülü görüşme yapabildiğini ve adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakın zamanda hizmete alınan e-Avukat uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz. Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor, adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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