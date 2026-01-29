Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki cezaevi nakil aracının kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki cezaevi nakil aracının kazasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kaza yapan cezaevi nakil aracındaki personel ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedavilerin sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da kaza yapan cezaevi nakil aracında bulunan personel ile hükümlü ve tutukluların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Tunç, "Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
