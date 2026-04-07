Adalet Bakanı Gürlek, Yargıda Birlik Derneği Heyetiyle Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede yargı teşkilatının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması ele alındı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıda Birlik Derneği Başkanı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Yargı teşkilatımızın daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için meslektaşlarımızla verimli bir istişare gerçekleştirdik."

Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Yargı teşkilatımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren özverili çalışmalarından dolayı Yargıda Birlik Derneği'ni tebrik ediyor; nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA