Haberler

Yargı Paketi ve Uluslararası İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic başkanlığındaki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Gürlek, Slovenya ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapıcı iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane bağların her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Adalet alanındaki iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli ve tamamlayıcı boyut oluşturduğunu aktaran Gürlek, hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Son dönemde hukuk sisteminde yapılan bazı çalışmaları anlatan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak yargı alanında çok önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunduk, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ülkemizin Slovenya Ulusal Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Filistin Devleti'ni tanımasını çok çok değerli buluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı memnuniyetini her ortamda dile getirmiştir. Türkiye olarak her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesini ve Filistinlilerin yanında olmayı her zaman sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ve adli anlamdaki işbirliğinin her geçen gün geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu yineliyorum. Adli alanda işbirliği konusunda da her türlü mutabakata ve ilişkilerimizi geliştirmeye rıza gösteriyoruz."

Gürlek, ziyaretlerinden dolayı Klakocar Zupancic'e teşekkürlerini iletti.

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic de Bakan Gürlek'e kendilerini ağırlamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede Filistin'in bağımsız bir devlet olarak kabulünün Slovenya Ulusal Meclisinden oylanarak geçen bir karar olduğunu, bu kararın Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde genellikle hükümet tarafından alındığını dile getiren Klakocar Zupancic, "Ancak biz ülke ve ulus olarak zaten Filistin'in toprak bütünlüğünden yanayız. Bu bağlamda Ulusal Meclisimizin de bu yönde karar alması son derece örnek teşkil edici." diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Kritik baraj yıkıldı, altın ve gümüş fiyatları çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife