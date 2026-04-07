Adalet Bakanı Gürlek, Yargıda Birlik Derneği heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıda Birlik Derneği heyetini kabul etti Açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıda Birlik Derneği'nin FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşunu vurgulayarak, derneğe ve başkanına teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Yargı teşkilatının daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yargı teşkilatımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren özverili çalışmalarından dolayı Yargıda Birlik Derneğini tebrik ediyor, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!