Adalet Bakanı Gürlek: İsrail'in saldırısı gerilimi artırıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının bölgedeki gerilimi daha da artırdığını belirterek, "İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.

Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı sivil girişime yönelik müdahalenin, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir."

Bakan Gürlek, İsrail'in daha önceki benzer bir saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığını ve mahkemece kabul edildiğini anımsatarak, bunun Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.