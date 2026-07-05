Bakan Gürlek: Geleceğin Mührü Azmin ve İnancın Adıdır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Geleceğin Mührü, milletimizin azminin, devletimizin gücünün, mazlumların umudunun ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletten aldıkları ilhamla, kadim değerlerin ışığında Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayiimiz, etkin diplomasimiz ve adalet merkezli medeniyet tasavvurumuzla ülkemizin yarınlarını daha da güçlendirmek üzere azimle çalışıyoruz. Bizlere düşen görev, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna, bulunduğumuz her alanda gayretle, samimiyetle ve sorumluluk bilinciyle katkı sunmaktır. Aziz milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yükselen bu kutlu yürüyüş, eser ve hizmet siyasetinin, milli iradenin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü nişanesidir. Geleceğin Mührü, milletimizin azminin, devletimizin gücünün, mazlumların umudunun ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır."