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Gürlek: Ayasofya ezanlara ev sahipliği yapıyor

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- "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, vakıf medeniyetimizin yaşayan hafızası olarak ezanlara, dualara ve secdelere ev sahipliği yapıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, vakıf medeniyetimizin yaşayan hafızası olarak ezanlara, dualara ve secdelere ev sahipliği yapıyor." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 yıl önce bugün Ayasofya'da 86 yıllık hasretin ardından ilk cuma namazının kılındığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yeniden ibadete açılan bu kutlu mabet, medeniyetimizin izlerini asırlardır taşımaya devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, vakıf medeniyetimizin yaşayan hafızası olarak ezanlara, dualara ve secdelere ev sahipliği yapıyor. Yüce Rabbimden, minarelerinden ezan seslerinin kıyamete kadar dinmemesini niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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